Denzel Dumfries analizza così a Inter TV il match vinto oggi contro lo Slavia Praga, anche grazie a un suo gol: “Siamo contenti, è stata una grande partita da parte nostra. 3-0 e a casa, siamo tutti felici. Abbiamo una squadra forte, la Champions è la competizione più tosta del mondo, è stata una grande competizione da parte nostra.

Per me ogni partita è importante, quando si gioca per l’Inter bisogna sempre vincere. Sono felice per aver segnato, è stata una grande azione di Thuram e sono felice”.