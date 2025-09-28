Nuova parentesi professionale all'orizzonte per lo svincolato Stefano Sensi, ex Inter rimasto libero dopo l'infausta avventura a Monza, club con il quale l'ex centrocampista nerazzurro non è riuscito a riprendersi la sperata rivincita ancora una volta per via di una condizione fisica piuttosto fragile. L'ex numero 12 della Beneamata è atterrato ieri a Cipro per finalizzare l'accordo con l'Anorthosis.

Questa mattina è arrivato a Cipro anche Tommaso Inzaghi, figlio di Simeone Inzaghi, e agente che si sta occupando di interessi e gestione del centrocampista. Secondo Shootandgoal, il classe '95 nel pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche ed ergometriche e subito dopo si recherà allo stadio per assistere alla partita della sua nuova squadra contro l'Omonia.