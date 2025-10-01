Ritmi bassi e pochi grattacapi per l'inglese Kavanagh, non un veterano della massima competizione europea come sottolineato anche da qualche piccola incertezza sparsa qui e lì durante Inter-Slavia Praga.

Ad ogni modo, la Gazzetta dello Sport promuove la direzione dell'inglese. Poco da segnalare. "Al 22’ proteste di Lautaro dopo aver subito un intervento deciso da parte di Zima: solo fallo e nessuna sanzione disciplinare. Il primo giallo del match è per Bisseck al 3’ della ripresa, intervento duro su Provod. All’11', giallo sacrosanto per il nuovo entrato Schranz in ritardo su Bastoni. Ingenuo invece Lautaro al 16’, ammonizione evitabilissima per una trattenuta su Zima".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
