Per il settimo anno consecutivo, Lautaro Martinez ha segnato in Champions League. Lo ha fatto ieri con la doppietta realizzata contro lo Slavia Praga nella seconda giornata del girone. L'argentino è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in tutte le ultime sette edizioni del massimo torneo continentale, gli altri due sono Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Sezione: Stats / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 14:34
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print