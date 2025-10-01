Per il settimo anno consecutivo, Lautaro Martinez ha segnato in Champions League. Lo ha fatto ieri con la doppietta realizzata contro lo Slavia Praga nella seconda giornata del girone. L'argentino è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in tutte le ultime sette edizioni del massimo torneo continentale, gli altri due sono Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Three players have scored at least once in each of the last seven editions of the UEFA Champions League.



- Lautaro Martinez

- Erling Haaland

- Kylian Mbappé pic.twitter.com/SGvgWluIdf — F.C. InterData (@Fcinterdata) September 30, 2025