Quarta vittoria consecutiva, percorso netto in Champions League come da programma e fieno in cascina in vista dell'inverno europeo. L'Inter rispetta le attese e regola con un eloquente 3-0 lo Slavia Praga, avversario che riporta alla mente le prodezze della LuLa durante la gestione di Antonio Conte. Oggi la LuLa è un lontanissimo ricordo e al Meazza, che da ieri ha una data di scadenza, continua a esibirsi la ThuLa. Nuovamente titolare, la coppia offensiva che ha saputo guadagnarsi un acronimo ha raccolto due reti (firmate da Lautaro) e un assist e mezzo (très bien, Thuram). E poteve piovere molto di più sulle teste dei cechi, che hanno lanciato sul tavolo ben poche fiches per poter sperare nel jackpot. Al punto da farsi notare meno rispetto ai loro rumorosi sostenitori al terzo anello blu. Ma è Champions League e le altre corrono, la classifica si muove e le differenze reti si ampliano a macchia d'olio, ergo non bisogna lasciare nulla al caso, esattamente come i nerazzurri che hanno interpretato ottimamente l'impegno infrasettimanale.
Cristian Chivu aveva avvisato alla vigilia tutto l'ambiente sulla difficoltà di una partita che in troppi davano per scontata fuori dalle mura di Appiano: "Una gara difficile perché ogni partita in Champions lo è, noi rispettiamo lo Slavia, il suo coach, quello che stanno costruendo. Sono una squadra davvero forte e sono sicuro che faranno una grande gara a San Siro domani", ha detto senza troppi giri di parole il tecnico romeno in conferenza stampa lunedì pomeriggio. Volontà ferrea di tenere tutti sull'attenti, non solo i propri giocatori, perché staccare la spina rischierebbe di avere effetti nefasti sulla costruzione del buonumore nerazzurro. Anche per questo l'eroe del Triplete ha optato per quella che considerava la miglior versione possibile dell'Inter, chiamando in causa per la prima volta Yann Bisseck, 'oscurato' dall'impatto sfavillante di Manuel Akanji ma sempre lì sul trampolino pronto a tuffarsi in campo. Dal tedesco al polacco, Piotr Zielinski per la prima volta titolare al fianco di quell'Hakan Calhanoglu di cui, sulla carta, potrebbe essere l'alternativa davanti alla difesa. Considerato per tutta l'estate sul piede di partenza, il polacco pare essere nelle grazie del proprio allenatore che pur avendo spesso abbondanza di scelta dalla panchina gli si è spesso rivolto a gara in corso, anche in situazioni scottanti come a Torino.
Scelte ripagate da un'altra prestazione di gruppo che Chivu definirebbe 'dominante', come piace a lui. Lo Slavia ha confermato di essere tatticamente ben lucchettato e per mezz'ora a costo di non superare la metà campo ha negato ogni possibile pertugio ai nerazzurri. Per sbloccarla, insomma, sarebbe stato necessario l'episodio fuori dagli schemi. Ed ecco il capitano che, dopo l'ennesimo tentativo di intercettare il passaggio in uscita di Stanek (l'esperienza contro il Torino è servita, eccome), lo costringe alla leggerezza fatale. Chi la dura, la vince. La rete del vantaggio, pur essendo un'iniziativa isolata di chi ci crede sempre, rientra in un contesto di aggressività marcata per favorire l'immediato recupero del pallone. Strategia che sta migliorando di gara in gara e che ha costretto i cechi ha guardare il pallone per gran parte della partita. Stappata la bottiglia, la strada è diventata più liscia per i nerazzurri e anche se il 2-0 lo firma Dumfries e l'assist è di Thuram, menzione speciale la merita Francesco Acerbi che recupera il pallone, parte in dribbling e come Forrest Gump (la barba semplifica il paragone) si lascia tutti alle spalle e manda in porta i boys. Si dirà: vabbè, con questi avversari. Certo, ma a 37 anni e in Champions League non è per tutti.
Nel secondo tempo il terreno di gioco è vero e proprio velluto per i padroni di casa, che prima della rivoluzione dalla panchina di Chivu confezionano un gol di inzaghiana memoria, senza che qualcuno si offenda: taconazo di Thuram, Bastoni arriva come un treno e serve Lautaro tutto solo in area. Geometria purissima applicata al calcio in velocità e pubblico pagante (un po' meno del solito...) soddisfatto. L'unico rammarico, oltre alla preoccupante fasciatura di Thuram dopo la sostituzione (pare sia solo un crampo), è forse non aver timbrato il cartellino altre volte, perché in questo mega torneo conta la classifica ma conta anche segnare parecchio, e alcune nobili d'Europa stanno eseguendo. Ma non è il momento di cercare il pelo nell'uovo. L'Inter crescer a vista d'occhio e un po' alla volta tutti stanno comprendendo cosa Chivu intenda quando parla di squadra 'dominante'.
Autore: Fabio Costantino
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:20 videoInter-Slavia Praga 3-0, Tramontana: "Partita dominata, grande prova di squadra. Calha incontenibile"
- 00:17 Dumfries a Sky: "Bella azione di Thuram, sono contento di aver segnato"
- 00:08 Bisseck, ritorno dal 1' in grande spolvero: "Bella vittoria di squadra, trust the process"
- 00:01 Dumfries a ITV: "Ogni partita è importante, bisogna vincere. Felice per aver segnato, grazie a Thuram"
- 00:00 Il concetto di Inter 'dominante' è sempre più chiaro
- 23:58 videoZielinski in mixed: "Stiamo lavorando bene, Lautaro fondamentale. Disponibile a giocare da regista se serve"
- 23:55 Zielinski a ITV: "Posso fare più gol e assist, sicuramente quest'anno arriveranno"
- 23:55 Inter-Slavia Praga, la moviola - Kavanagh arbitra all'inglese e fischia poco. Un episodio lascia qualche dubbio
- 23:52 Bonny a ITV: "Un sogno giocare questa competizione, poi a San Siro con l'Inter..."
- 23:50 Mourinho: "Chelsea-Inter fu un passo gigantesco verso la Champions. Juve? A Torino non sarò accolto come a Londra"
- 23:48 Chivu in conferenza: "Tre gol non sono pochi, felice per non averne presi. Frattesi aveva problemi allo stomaco"
- 23:43 videoCalhanoglu esce zoppicante da San Siro: "Sto bene, solo una botta". Poi lo sfottò a Zielinski
- 23:38 Slavia Praga, Trpisovsky in conferenza: "Inter superiore, noi non abbiamo dato fastidio. Stanek? Gli errori capitano"
- 23:36 Thuram a ITV: "Mi sento bene. L'assist o il tacco per Bastoni? Difficile, ma dico il secondo"
- 23:32 Bonny a Sky: "Siamo l'Inter, come ogni anno giochiamo per arrivare in fondo a tutte le competizioni"
- 23:30 Chivu a Sky: "Ecco perché i cambi, nei giudizi serve equilibrio. Thuram? Dice che è un crampo, domani accertamenti"
- 23:28 Chivu a ITV: "Competizione importante, l'Inter l'ha trattata come tale. Testa alla Cremonese"
- 23:24 Zielinski a Sky: "Vogliamo vincere qualcosa. Abbiamo le qualità per arrivare in fondo in tutte le competizioni"
- 23:16 Thuram a Sky: "Infortunio? Penso sia una piccola cosa. Stasera gara seria, in Champions percorso lunghissimo"
- 23:14 Champions League, i risultati della serata: Atletico a valanga, Mourinho sconfitto da Maresca. Ko per il Liverpool
- 23:00 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-SLAVIA PRAGA: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:59 Inter-Slavia Praga, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Slavia Praga, le pagelle - Acerbi da trequartista, Lautaro in estrema sintesi. Zielinski d'altri tempi
- 22:54 Inter, di tutto di più. I nerazzurri fanno ciò che vogliono con lo Slavia Praga, finisce 3-0 una gara senza storia
- 22:53 Inter-Slavia Praga, Fischio Finale - È ancora festa nella San Siro europea. Slavia battuto 3-0: Chivu fa due su due
- 22:08 Inter-Slavia Praga, oltre 60 mila presenze al Meazza
- 20:40 Champions League, l'Atalanta batte il Bruges in rimonta. Pokerissimo del Real Madrid ad Almaty
- 20:34 Marotta: "San Siro, ora inizia un percorso arduo. Bilanci top per prendere Mbappé? Sarebbe una pazzia"
- 20:21 Chivu: "Ecco cosa mi aspetto da Bisseck e Zielinski. Calhanoglu? Mi è sempre sembrato dentro il gruppo"
- 20:20 La Nord si unisce al dolore di Zanetti. Striscione fuori da San Siro: "R.I.P. Rodolfo"
- 20:06 GdS - Forma ovale, senza le grandi travi rosse e con il tetto fisso: ecco come sarà il nuovo San Siro
- 19:51 Sucic a Sky: "Contento delle mie prestazioni. L'obiettivo dell'Inter è vincere sempre, dobbiamo avere fame"
- 19:43 Sucic a ITV: "Felice se segno, ma conta la vittoria. Posso migliorare in tutto"
- 19:40 Serie C, domenica sarà Inter U23-Ospitaletto Franciacorta: dirigerà Angelillo di Nola
- 19:26 Tomasevic: "Ecco cosa mi piace fare in campo. In squadra lavoriamo tutte per gli stessi obiettivi"
- 19:12 Sky - Inter-Slavia Praga, Chivu pensa alla sorpresa Zielinski. In difesa salgono le quotazioni di Bisseck
- 18:58 Giordano: "Inter data presto per morta? Sentenziare dopo cinque giornate è assurdo"
- 18:44 Qui Cremonese - Allenamento mattutino verso l'Inter: per i grigiorossi seduta video, forza e lavoro situazionale
- 18:30 Youth League - Inter-Slavia Praga, Up&Down - Zouin e Lavelli brillano in attacco, Ballo in serata no
- 18:24 Juric dimentica le voci su Lookman: "È un giocatore di qualità, oggi è l'occasione giusta per iniziare a giocare"
- 18:10 Cagliari-Inter, Lautaro fa valere lo status. Sul podio anche Calhanoglu e Pio
- 17:55 Champions League, l'Atalanta sfida il Club Brugge e Lookman torna titolare. Conferma dall'inizio per Stankovic
- 17:40 Il Comitato Sì Meazza non si arrende. Corbani annuncia: "Faremo ricorso alla Corte di giustizia europea"
- 17:26 L'avviso di Sala: "Ricorsi per San Siro? Può essere che ci saranno, ma siamo pronti a gestirli"
- 17:12 Benfica, il dg Branco: "Con Mourinho libero la scelta non è stata difficile. È uno dei più bravi al mondo"
- 17:05 Youth League, l'Inter prima ribalta poi si fa recuperare nel finale. Lo Slavia ferma sul 2-2 i nerazzurri
- 16:58 DAZN in crescita: 5,6 i milioni di ascolti registrati dall'emittente nella 5^ giornata di Serie A
- 16:44 Giudice Sportivo, ammenda per l'Inter per il lancio di un bicchiere. Prima sanzione per Barella e Carlos Augusto
- 16:28 Dopo la vittoria sul Napoli, il Milan aggancia l'Inter nelle quote. Sempre più in alto la Roma
- 16:16 Litteri, doppio ex di Inter-Slavia Praga: "Il legame coi nerazzurri resta forte. Chivu allenatore scelta sorprendente"
- 16:02 Serena: "Il Meazza è stato per 10 anni il mio stadio. Mi auguro che il brand San Siro rimanga"
- 15:48 Napoli, Conte ribadisce: "De Bruyne ancora non mi conosce. Una volta lo concedo, due volte no"
- 15:34 Malagò: "Non vendere San Siro sarebbe stato un errore pazzesco. Il futuro è questo"
- 15:20 Essere interisti in maniera più inclusiva: Inter ed Ente Nazionale Sordi insieme per i tifosi non udenti
- 15:04 San Siro, Sala esulta dopo la cessione: "C'è soddisfazione, è stata fatta la scelta giusta. Ho cercato di evitare tensioni"
- 14:50 Kairat Almaty, Satpayev: "Real avversario scomodo ed esperto. Ma noi vogliamo vincere e se ci impegniamo..."
- 14:35 Rapporto FIFPro - Si giocano troppe partite, riposo insufficiente. Spicca un dato che riguarda Bastoni
- 14:22 Sky - Chivu ancora indeciso su chi affiancare a Lautaro. A centrocampo tornano i senatori: una sola novità
- 14:08 Galliani: "Sono legato al Meazza, ma ormai non ha più le caratteristiche per le partite UEFA"
- 13:55 Grande attesa a Roma per la partita con l'Inter: aperta la vendita libera, code virtuali di un'ora
- 13:45 Il messaggio di Javier Zanetti per il papà Rodolfo: "Mi fa male l'anima ma sarai sempre nel mio cuore"
- 13:35 Scaroni: "Daremo a Milano lo stadio più bello del mondo. L'augurio è averlo pronto nel 2030, avrà 72mila posti"
- 13:25 Mercoledì 15 ottobre l'assemblea dei soci dell'Inter. All'ordine del giorno bilancio e dimissioni di un consigliere
- 13:10 videoPranzo UEFA, ecco l'arrivo della delegazione nerazzurra
- 12:55 Ranocchia: "Soddisfatto della mia carriera. Da Moratti a Marotta, ecco cosa penso dei presidenti"
- 12:42 Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Real Madrid avversario di alto livello, ma dobbiamo credere in noi stessi"
- 12:28 Scavuzzo: "Messe le basi per il progetto San Siro. Ora tocca ai club, sin qui hanno fatto troppo poco"
- 12:14 Biffi (Pres. Assolombarda): "La vendita del Meazza apre la strada a un'infrastruttura all'avanguardia"
- 12:00 SVOLTA STORICA: via libera alla VENDITA di SAN SIRO! Oggi INTER-SLAVIA: le ULTIME. BONNY titolare?
- 11:45 Mkhitaryan: "Ruberei la tecnica di Thuram, è molto forte. Un piano B senza calcio? Avrei fatto l'avvocato"