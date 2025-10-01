Prima presenza in Champions League e prima doppietta dell'anno. Lautaro Martinez, sottolinea Tuttosport, è ormai arrivato a quota 157 reti con i nerazzurri, si avvicina Sandro Mazzola a 162 e ancor più Cevenini che è a 160. In competizioni Uefa siamo invece a 26, -9 da Altobelli.

"Spillo" è invece sette gol più avanti se consideriamo tutte le competizioni internazionali, perché in questa speciale classifica Lautaro è a 28. Nessun interista aveva poi segnato in sette edizioni consecutive in Champions League.