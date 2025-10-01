"Luci a San Siro, non le spegneremo mai". E' lo striscione esposto davanti al Baretto, appena fuori dallo stadio Meazza, dagli ultras dell'Inter e postato su Instagram da Nino Ciccarelli.

Come noto, gli ultras sono al momento in protesta con la società dopo gli effetti dell'inchiesta Doppia Curva che ha decapitato i vertici delle due curve, di Milan e Inter. La società ha infatti proibito ad alcuni membri appartenenti ad una black lista, decisa dalla Procura di Milano, di sottoscrivere l'abbonamento stagionale, provvedimento a cui la Curva ha risposto smettendo di cantare i propri cori alle partite.