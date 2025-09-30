"Siamo l'Inter, come ogni anno giochiamo per arrivare in fondo a tutte le competizioni". Questa la battuta flash rilasciata a Sky Sport da Ange-Yoann Bonny, a margine della vittoria dei nerazzurri sullo Slavia Praga, la seconda di fila nella League Phase della Champions League 2025-26.  

Sezione: News / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 23:32
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
