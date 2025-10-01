Continuità si cercava e continuità è arrivata. Con quella sullo Slavia Praga, l'Inter ha accumulato quattro successi di fila: il modo migliore per rialzarsi dopo il doppio ko Udinese-Juve a cavallo dell'ultima sosta. Brilla il tris ai cechi: "Ma fermarsi ai risultati non renderebbe merito alla crescita nerazzurra. Il successo sullo Slavia Praga, netto e senza storia, certifica una precisa, ormai, identità di squadra - evidenzia il Corsport -. Lautaro e compagni non hanno dato scampo agli avversari, stritolandoli sin dal fischio d’inizio. Vero che non si trattava di rivali di rango. Ma le partite bisogna comunque vincerle, altrimenti ci si complica la vita. L’Inter lo ha già sperimentato in campionato. Ma forse, proprio dalle sbandate con Udinese e Juventus, ha trovato la spinta per reagire e ritrovarsi. Eloquente in questo senso che la porta nerazzurra sia rimasta inviolata in 3 di queste 4 vittorie. Dopo che, nelle prime 3 uscite, era stata bucata ben 6 volte".