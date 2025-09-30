Piotr Zielinski parla così a Sky Sport dopo Inter-Slavia Praga 3-0: "Ripetere la stagione scorsa? Abbiamo le qualità per arrivare in fondo a tutte le competizioni, Ci proveremo, vogliamo vincere qualcosa. Non sarà facie essere protagonisti, ma le basi ci sono: faremo di tutto per arrivare in alto", la battuta del centrocampista polacco, oggi schierato titolare da Cristian Chivu.