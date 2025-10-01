Pagelle di Tuttosport su Inter-Slavia Praga che cominciano con la sufficienza per Sommer, praticamente mai impensierito. Un 6 anche per Bisseck, mentre Akanji lo sostituisce e prende un 6,5 ("Non sbaglia un intervento"). Doppio 7 ad Acerbi, bravissimo anche in impostazione sul 2-0, e Bastoni, che confeziona l'assist del tris.

Gara da 6,5 per Dumfries, fatica a mettersi in moto ma segna (Darmian al suo posto è da 6). In mezzo al campo 6,5 per Sucic e per Calhanoglu, che corre tantissimo. Sufficienti Zielinski, il subentrato Barella e Dimarco, non precisissimo al cross.

Davanti 7 a Thuram, che quando parte fa malissimo, 7,5 a Lautaro Martinez che oltre ai gol ci mette il lavoro per la squadra e 6 per Pio Esposito e Bonny. Voto 7 a Chivu: la squadra sblocca, va in discesa e dietro non soffre nulla.