Più aggressiva, più grintosa, più cattiva. Semplicemente più Inter. Che si mette di giusto piglio per tentare di aprire la muraglia messa in campo dallo Slavia Praga e alla fine fa in pieno il suo dovere con un 3-0 che avrebbe potuto essere anche più largo come risultato. La doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Denzel Dumfries sono gli apici di una prova di prima classe della squadra di Cristian Chivu, che fa le cose al meglio e merita di uscire ancora imbattuta dalla seconda curva di questo cammino europeo.
I
IL TABELLINO
INTER-SLAVIA PRAGA 3-0
MARCATORI: 30' , 65' Lautaro Martinez, 34' Dumfries
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (67' 25 Akanji), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (76' 36 Darmian), 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (67' 23 Barella), 32 Dimarco; 9 Thuram (67' 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez (67' 94 Esposito).
In panchina: 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique 16 Frattesi,, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto.
Allenatore: Cristian Chivu.
SLAVIA PRAGA: 36 Stanek; 27 Vlcek, 2 Chaloupek, 4 Zima, 8 Hashioka (84' 13 Chytil); 21 Doudera (49' 12 Mbodji), 19 Dorley, 10 Zafeiris, 23 Sadilek (46' 26 Schranz), 17 Provod (70' 7 Cham)(; 9 Kusej (46' 25 Chory).
In panchina: 35 Markovic, 40 Rezek, 11 Sanyang, 13 Chytil, 16 Moses, 18 Boril, 30 Toula, 31 Prekop.
Allenatore: Jindřich Trpišovsky.
Arbitro: Kavanagh (ENG). Assistenti: Cook - Hussin. Quarto ufficiale: Jones. VAR: Gillet. Assistente VAR: Tiago Martins.
Note
Spettatori: 62.317
Ammoniti: Bisseck (I), Schranz (S), Lautaro Martinez (I)
Corner: 5-0
Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.
RIVIVI IL LIVE
94' - FISCHIA KAVENAGH, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE 3-0 LO SLAVIA PRAGA E PROSEGUE NEL SUO CAMMINO EUROPEO A PUNTEGGIO PIENO
92' - Dimarco stavolta va da solo, tiro smorzato e parato da Stanek.
92' - Cross di Dimarco, Esposito viene anticipato davanti alla porta.
91' - Tre minuti di recupero.
90' - Pio Esposito va di testa su corner, ma non inquadra la porta.
88' - Da una ruleta di Bonny nasce un'offensiva dell'Inter conclusa con un tiro di Dimarco ribattuto.
84' - Proprio Hashioka lascia il campo a Chytil.
83' - Hashioka trattiene vistosamente Bastoni, Kavanagh ritiene però il fallo non passibile di giallo.
81' - Calhanoglu è tornato in campo. Respinta corta di Sommer su una punizione, poi spazza Bonny.
80' - Calhanoglu ancora a terra, intervengono i medici. E intanto, anche Thuram è in panchina con una fasciatura alla coscia sinistra.
79' - Calhanoglu commette fallo su Cham, e alla fine rimangono a terra entrambi.
77' - Contatto fuori area tra Stanek e Bonny, Kavanagh non interviene e la scelta appare logica. Poi fischia un fallo di Barella.
76' - Fuori Dumfries, è Darmian l'ultimo cambio per l'Inter.
71' - Nello Slavia Praga fuori Provod per Cham.
70' - Subito Esposito. Sucic guadagna un bel pallone, si porta sul fondo e mette in mezzo per Pio che calcia fuori di poco.
67' - Chivu fa la rivoluzione: fuori Bisseck, Zielinski, Lautaro e Thuram. In campo Akanji, Barella, Bonny, Esposito.
IL GOL DI LAUTARO: Thuram punta l'uomo, appoggia per Bastoni che poi scarica in mezzo dove Lautaro a porta vuota mette dentro. Altra azione sopraffina dell'Inter.
65' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZ!!!
63' - Duello Zafeiris-Bastoni, entrambi vanno a terra e per Kavenagh il fallo è del giocatore dello Slavia Praga.
61' - Lautaro sorpreso dal passaggio di Thuram, viene anticipato da Zima che subisce una vistosa trattenuta: giallo regalato.
58' - Incredibile, Sucic si è visto negare un 3-0 fatto! Lautaro lancia il croato alle perfezione, Sucic scarta Mbdoji e Stanek e poi tira, Chaloupek si immola e chiude la porta. San Siro si infiamma.
57' - Thuram recupera palla e lancia Lautaro, che davanti a Stanek prova la giocata fina di punta ottenendo un tiro debole.
56' - Intervento in ritardo di Schranz su Bastoni, giallo per il neoentrato.
54' - Brutto colpo da parte di Chory al costato di Acerbi, che rimane a terra dolorante per qualche istante.
54' - Vlcek contiene bene Lautaro impedendogli di arrivare su un pallone e accompagandolo fuori.
52' - Sono 62.317 gli spettatori presenti a San Siro.
49' - Cambia ancora lo Slavia: fuori Doudera, in campo Mbodji.
48' - Cartellino giallo per Bisseck, reo di fallo pesante su Provod.
------
22.02 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!
22.01 - Trpisovksy vuole rinforzare l'attacco: dentro Schranz e Chory, fuori Sadilek e Kusej.
22.00 - Squadre che tornano in campo per il secondo tempo, ci sarà un cambio nello Slavia con Schranz pronto a entrare.
HALFTIME REPORT - Una storia che sembrava già scritta al momento della presentazione delle formazioni che si è confermata: l'Inter comanda il gioco in lungo e in largo, lo Slavia si chiude a doppia mandata. Ci vuole tanta pazienza e soprattutto la furia in pressione di Lautaro Martinez per aprire la scatola praghese: anticipo malandrino sul rilancio di Stanek e palla nel sacco. Quattro minuti dopo, Denzel Dumfries raddoppia coronando una splendida verticalizzazione condotta da un superbo Francesco Acerbi. Primo tempo condotto con agilità dall'Inter.
------
45' + 1 - Finisce qui il primo tempo. Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sullo Slavia Praga grazie ai gol di Lautaro e Dumfries.
45' + 1 - Un minuto di recupero.
44' - Altro recupero di Thuram, poi però Dimarco commette fallo e vanifica tutto.
42' - Lautaro guadagna un fallo da Sadilek, San Siro apprezza.
38' - Fallo apparso anche evidente su Dumfries, ma Kavanagh lascia proseguire. San Siro fischia.
37' - Punizione senza troppe pretese per lo Slavia, Sommer blocca in presa alta.
IL GOL DI DUMFRIES: Nasce tutto da un'invenzione clamorosa di Acerbi, che toglie palla a un uomo, fa una veronica, lancia Thuram che si prende il fondo e mette in mezzo per Dumfries che da due passi appoggia il 2-0.
34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUUUUUUMMMFRIIIIIIIIIEEEEEEESSSSSS!!
IL GOL DI LAUTARO: Un rapace assurdo, il Toro, che mette talmente in ansia Stanek al punto da anticipargli un tentativo di rilancio in avanti e segnare intercettando la traiettoria e infilando comodamente.
30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAARTIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZ!!!
30' - Terzo corner per l'Inter, colpo di testa di Bastoni alto.
29' - Primo vero approccio dello Slavia con la metà campo avversaria, cross di Provod intercettato dalla difesa.
25' - Thuram innesca una transizione nerazzurra e la conclude con un tiro che prima viene rimpallato poi termina sul fondo sulla ribattuta.
23' - Lautaro! Girata rapida di testa sul corner, pallone che finisce alto di poco.
20' - Un possesso palla di oltre due minuti si conclude con un controllo e tiro di Calhanoglu che non inquadra la porta.
19' - Difesa chiusa a doppia mandata quella dello Slavia, Inter che non trova varchi.
16' - Acerbi strattona Zafeiris, che ha qualcosa da ridire all'arbitro.
14' - Lautaro riesce a combinare con Thuram, tiro del transalpino respinto da Stanek.
12' - Duello a centrocampo tra tre giocatori dell'Inter e Provod, che alla fine viene affossato da Bisseck.
11' - Cross di Hashioka, la difesa in maniera intelligente fa scorrere in area prima del recupero di Bastoni.
8' - Lautaro apre per Zielinski, bravo a trovare Thuram in area. Il colpo di testa del francese però viene rimpallato.
7' - Thuram duella con Chaloupek e guadagna il primo corner. Sugli sviluppi, Dumfries manda fuori da buona posizione.
5' - Numero di suola di Sucic, che poi appoggia per Thuram. Il francese prova la conclusione delicata ma senza esito.
5' - Prova a farsi sentire il tifo dello stadio San Siro, per rispondere al fracasso del settore dei supporters biancorossi.
4' - Caparbietà di Thuram che lotta contro due difensori e prende il pallone, provando poi a servire Sucic col tacco. Tentativo intercettato dalla difesa.
3' - Ottimo recupero di Calhanoglu su Sadilek e tentativo dalla distanza murato da un difensore, prima che Dimarco di prima intenzione calci altissimo.
------
20.59 - Sarà dello Slavia Praga il calcio d'inizio: PARTITI!
20.58 - Lautaro e Provod davanti a Kavanagh per il sorteggio del campo.
20.56 - Squadre in campo per il prepartita.
20.44 - Squadre che tornano gradualmente negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:38 Slavia Praga, Trpisovsky in conferenza: "Inter superiore, noi non abbiamo dato fastidio. Stanek? Gli errori capitano"
- 23:36 Thuram a ITV: "Mi sento bene. L'assist o il tacco per Bastoni? Difficile, ma dico il secondo"
- 23:32 Bonny a Sky: "Siamo l'Inter, come ogni anno giochiamo per arrivare in fondo a tutte le competizioni"
- 23:30 Chivu a Sky: "Ecco perché i cambi, nei giudizi serve equilibrio. Thuram? Dice che è un crampo, domani accertamenti"
- 23:28 Chivu a ITV: "Competizione importante, l'Inter l'ha trattata come tale. Testa alla Cremonese"
- 23:24 Zielinski a Sky: "Vogliamo vincere qualcosa. Abbiamo le qualità per arrivare in fondo in tutte le competizioni"
- 23:16 Thuram a Sky: "Infortunio? Penso sia una piccola cosa. Stasera gara seria, in Champions percorso lunghissimo"
- 23:14 Champions League, i risultati della serata: Atletico a valanga, Mourinho sconfitto da Maresca. Ko per il Liverpool
- 23:00 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-SLAVIA PRAGA: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:59 Inter-Slavia Praga, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Slavia Praga, le pagelle - Acerbi da trequartista, Lautaro in estrema sintesi. Zielinski d'altri tempi
- 22:54 Inter, di tutto di più. I nerazzurri fanno ciò che vogliono con lo Slavia Praga, finisce 3-0 una gara senza storia
- 22:53 Inter-Slavia Praga, Fischio Finale - È ancora festa nella San Siro europea. Slavia battuto 3-0: Chivu fa due su due
- 22:08 Inter-Slavia Praga, oltre 60 mila presenze al Meazza
- 20:40 Champions League, l'Atalanta batte il Bruges in rimonta. Pokerissimo del Real Madrid ad Almaty
- 20:34 Marotta: "San Siro, ora inizia un percorso arduo. Bilanci top per prendere Mbappé? Sarebbe una pazzia"
- 20:21 Chivu: "Ecco cosa mi aspetto da Bisseck e Zielinski. Calhanoglu? Mi è sempre sembrato dentro il gruppo"
- 20:20 La Nord si unisce al dolore di Zanetti. Striscione fuori da San Siro: "R.I.P. Rodolfo"
- 20:06 GdS - Forma ovale, senza le grandi travi rosse e con il tetto fisso: ecco come sarà il nuovo San Siro
- 19:51 Sucic a Sky: "Contento delle mie prestazioni. L'obiettivo dell'Inter è vincere sempre, dobbiamo avere fame"
- 19:43 Sucic a ITV: "Felice se segno, ma conta la vittoria. Posso migliorare in tutto"
- 19:40 Serie C, domenica sarà Inter U23-Ospitaletto Franciacorta: dirigerà Angelillo di Nola
- 19:26 Tomasevic: "Ecco cosa mi piace fare in campo. In squadra lavoriamo tutte per gli stessi obiettivi"
- 19:12 Sky - Inter-Slavia Praga, Chivu pensa alla sorpresa Zielinski. In difesa salgono le quotazioni di Bisseck
- 18:58 Giordano: "Inter data presto per morta? Sentenziare dopo cinque giornate è assurdo"
- 18:44 Qui Cremonese - Allenamento mattutino verso l'Inter: per i grigiorossi seduta video, forza e lavoro situazionale
- 18:30 Youth League - Inter-Slavia Praga, Up&Down - Zouin e Lavelli brillano in attacco, Ballo in serata no
- 18:24 Juric dimentica le voci su Lookman: "È un giocatore di qualità, oggi è l'occasione giusta per iniziare a giocare"
- 18:10 Cagliari-Inter, Lautaro fa valere lo status. Sul podio anche Calhanoglu e Pio
- 17:55 Champions League, l'Atalanta sfida il Club Brugge e Lookman torna titolare. Conferma dall'inizio per Stankovic
- 17:40 Il Comitato Sì Meazza non si arrende. Corbani annuncia: "Faremo ricorso alla Corte di giustizia europea"
- 17:26 L'avviso di Sala: "Ricorsi per San Siro? Può essere che ci saranno, ma siamo pronti a gestirli"
- 17:12 Benfica, il dg Branco: "Con Mourinho libero la scelta non è stata difficile. È uno dei più bravi al mondo"
- 17:05 Youth League, l'Inter prima ribalta poi si fa recuperare nel finale. Lo Slavia ferma sul 2-2 i nerazzurri
- 16:58 DAZN in crescita: 5,6 i milioni di ascolti registrati dall'emittente nella 5^ giornata di Serie A
- 16:44 Giudice Sportivo, ammenda per l'Inter per il lancio di un bicchiere. Prima sanzione per Barella e Carlos Augusto
- 16:28 Dopo la vittoria sul Napoli, il Milan aggancia l'Inter nelle quote. Sempre più in alto la Roma
- 16:16 Litteri, doppio ex di Inter-Slavia Praga: "Il legame coi nerazzurri resta forte. Chivu allenatore scelta sorprendente"
- 16:02 Serena: "Il Meazza è stato per 10 anni il mio stadio. Mi auguro che il brand San Siro rimanga"
- 15:48 Napoli, Conte ribadisce: "De Bruyne ancora non mi conosce. Una volta lo concedo, due volte no"
- 15:34 Malagò: "Non vendere San Siro sarebbe stato un errore pazzesco. Il futuro è questo"
- 15:20 Essere interisti in maniera più inclusiva: Inter ed Ente Nazionale Sordi insieme per i tifosi non udenti
- 15:04 San Siro, Sala esulta dopo la cessione: "C'è soddisfazione, è stata fatta la scelta giusta. Ho cercato di evitare tensioni"
- 14:50 Kairat Almaty, Satpayev: "Real avversario scomodo ed esperto. Ma noi vogliamo vincere e se ci impegniamo..."
- 14:35 Rapporto FIFPro - Si giocano troppe partite, riposo insufficiente. Spicca un dato che riguarda Bastoni
- 14:22 Sky - Chivu ancora indeciso su chi affiancare a Lautaro. A centrocampo tornano i senatori: una sola novità
- 14:08 Galliani: "Sono legato al Meazza, ma ormai non ha più le caratteristiche per le partite UEFA"
- 13:55 Grande attesa a Roma per la partita con l'Inter: aperta la vendita libera, code virtuali di un'ora
- 13:45 Il messaggio di Javier Zanetti per il papà Rodolfo: "Mi fa male l'anima ma sarai sempre nel mio cuore"
- 13:35 Scaroni: "Daremo a Milano lo stadio più bello del mondo. L'augurio è averlo pronto nel 2030, avrà 72mila posti"
- 13:25 Mercoledì 15 ottobre l'assemblea dei soci dell'Inter. All'ordine del giorno bilancio e dimissioni di un consigliere
- 13:10 videoPranzo UEFA, ecco l'arrivo della delegazione nerazzurra
- 12:55 Ranocchia: "Soddisfatto della mia carriera. Da Moratti a Marotta, ecco cosa penso dei presidenti"
- 12:42 Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Real Madrid avversario di alto livello, ma dobbiamo credere in noi stessi"
- 12:28 Scavuzzo: "Messe le basi per il progetto San Siro. Ora tocca ai club, sin qui hanno fatto troppo poco"
- 12:14 Biffi (Pres. Assolombarda): "La vendita del Meazza apre la strada a un'infrastruttura all'avanguardia"
- 12:00 SVOLTA STORICA: via libera alla VENDITA di SAN SIRO! Oggi INTER-SLAVIA: le ULTIME. BONNY titolare?
- 11:45 Mkhitaryan: "Ruberei la tecnica di Thuram, è molto forte. Un piano B senza calcio? Avrei fatto l'avvocato"
- 11:35 L'area di San Siro a Inter e Milan, la nota dei club: "Passo storico. Il nuovo stadio sarà un'icona per Milano"
- 11:30 Barbara Berlusconi: "San Siro fatiscente, oggi una bella notizia. Felice di aver posto il problema"
- 11:15 Delibera per San Siro approvata, la vicesindaca Scavuzzo: "Sala è contento". Attesa nota dei club
- 11:02 Vendita del Meazza, il sì grazie ad alleanze tattiche. Per Inter e Milan richieste extra da parte del Consiglio
- 10:48 Doppio assist a Thuram, Calhanoglu show all'esordio in Champions: eguagliato il record di Lukaku contro lo Slavia
- 10:34 Bonolis: "Chivu cauto, Thuram e Lautaro finalmente hanno ricambi. Le finali perse? È più doloroso..."
- 10:20 CdS - Bilancio Inter: numeri record. Svolta Oaktree, ma è grazie al management se...
- 10:06 CdS - Lautaro torna in Champions: perché non riprovarci ancora?
- 09:52 CdS - Chivu con Sommer, Acerbi, Sucic e Bonny: la probabile formazione
- 09:38 Benitez: "Inter, novità apprezzabili. Resta tra le favorite per la vittoria in Champions"
- 09:24 GdS - Dimarco, proprio tu contro Inzaghi? Segnale che il ciclo era davvero finito
- 09:10 GdS - Inter, obiettivo ottavi diretti: si riparte dallo Slavia. Chivu avrà avuto ragione se...