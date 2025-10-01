Intervistata da Sky Sport, l'Assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva ha parlato della delibera approvata dal Consiglio Comunale che avalla la cessione dell'Area di San Siro ai club Inter e Milan: "Il sogno e oggi l'obiettivo di stare al passo con l'Europa e col mondo. Vogliamo destinare un'infrastruttura degna di questo nome a due eccellenze come Milan e Inter, questo significa credere ad un'accessibilità possibile" ha detto Riva prima di aggiungere due parole sul Meazza.

"San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità e sostenibilità, e poi questo significa investire un miliardo di euro in rigenerazione urbana. L'obiettivo è essere pronti per Euro 2032, non è pensabile né a livello di Comune né a livello di Federazione avere un Europeo senza Milano" ha chiosato.