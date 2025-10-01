"È una vittoria molto importante", ha detto Ange-Yoan Bonny a Sport.tv, dopo il 3-0 calato dall'Inter contro lo Slavia Praga ieri sera alla seconda di Champions League. Risultato che ha "dato continuità ai risultati ottenuti nelle ultime due-tre settimane. Abbiamo lo spirito giusto tutti, gli undici giocatori che partono dall’inizio e quelli che entrano dopo abbiamo tutti lo stesso spirito giusto e oggi abbiamo conquistato i tre punti".

Cosa vi ha chiesto negli ultimi minuti Chivu?

"Ci ha chiesto di divertirci mentre giochiamo perché è bello giocare questa competizione, di dare continuità a quello che avevano fatto i compagni con voglia e cattiveria".

E Bonny come si sente in questo momento?

"Sto imparando, sono i primi mesi. Piano piano…".