Voti alti quelli del Corriere dello Sport agli interisti dopo il 3-0 rifilato allo Slavia Praga nella seconda giornata di Champions League. Il quotidiano romano premia Chivu e i suoi ragazzi. Stupisce il 6,5 a Zielinski, non l'8 a Lautaro.

Chivu (all.) 7 Gara matura da parte dei suoi. Il pilota automatico nella ripresa per gestire le energie.

Sommer 6 Si rivede dopo i due turni che Chivu aveva concesso a Martinez e si gode una serata tranquilla.

Bisseck 6 Scomparso dopo l’errore con l’Udinese e l’arrivo di Akanji, torna titolare nella seconda di Champions, ma non del tutto libero di testa.

Akanji (22’ st) 6.5 Gettato nella mischia per tenere alta l’attenzione fino al triplice fischio.

Acerbi 7 Non si limita a tenere a bada la punta. Si alza sulla trequarti per accorciare sui centrocampisti avversari e all’occorrenza dà manforte alla manovra come in occasione del 2-0.

Bastoni 7 Ci ha preso gusto a sfornare assist. L’intesa con Lautaro che aveva aperto il match a Cagliari, stavolta chiude i giochi.

Dumfries 7 Gol da rapace d’area, bruciando Hashioka sul tocco invitante di Thuram.

Darmian (31’ st) sv

Sucic 6.5 Torna a destra in assenza di Barella e si conferma a suo agio nella mediana nerazzurra. La scivolata sulla linea di Chaloupek gli nega la gioia del gol a portiere battuto.

Calhanoglu 7.5 Ha raccolto pienamente l’invito rivolto da Chivu a tutta la squadra: è tornato a mostrare la miglior versione di sé. Dominante in mezzo al campo, con e senza palla.

Zielinski 6.5 L’allenatore preferisce le sue doti di palleggio al dinamismo di Frattesi per scardinare la retroguardia dello Slavia.

Barella (22’ st) 6 Fosforo nel finale di gara.

Dimarco 6 Novanta minuti in campo a certificare una gestione oggettivamente diversa dal passato. Ma senza incidere granché.

Lautaro 8 La pressione generosa propizia l’errore di Stanek che gli consegna la sfera per il primo sigillo stagionale in Champions League. Raddoppia il bottino personale prima di uscire dal campo tra gli applausi.

P. Esposito (22’ st) 6 Fa a sportellate contro gli spilungoni dello Slavia per tenere su il pallone e aiutare nella gestione.

Thuram 7 Prova più volte a bucare la rete avversaria, ma è più fortunato nei panni di assistman quando regala a Dumfries un pallone soltanto da spingere in rete.

Bonny (22’ st) 6 Non il suo miglior spezzone di partita.