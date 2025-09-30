L'Inter batte 3-0 lo Slavia Praga a San Siro e conquista altre tre punti preziosi nella League Phase della Champions League. Raggiunto da Sky Sport il triplice fischio di San Siro, Cristian Chivu commenta così la prestazione dei nerazzurri: "L'abbiamo trattata come una partita seria, l'atteggiamento è stato monumentale", le prime parole del tecnico nerazzurro.
C'è un miglioramento fisico ma anche psicologico.
"È sempre un filo sottile: quando si vince va bene, quando si perde va male. Serve equilibrio. I ragazzi hanno sempre cercato di essere propositivi e di provare anche a divertirsi, serve la passione giusta senza però perdere i comportamenti e l'attenzione. Lo stanno facendo e stanno crescendo, ma il comportamento è sempre stato corretto".
Come sta Thuram?
"Lui dice un crampo, domani farà gli accertamenti. Speriamo niente di grave".
Come mai tutti questi cambi rispetto a Cagliari?
"Perché c'erano solo 72 ore tra una partita e l'altra e perché volevo dare la possibilità a dei ragazzi che sono dentro al progetto e che si stanno allenando bene. E volevo farne riposare altri. Però sempre senza perdere l'equlibrio e mentenendo una squadra compatta e di qualità. Sono felice di aver dato minuti a Bisseck e Zielinski e di far riposare qualcuno che ultimamente ha giocato tanto. Poi devo pensare anche che sabato c'è un'altra partita e che poi i giocatori vanno in nazionale e molti di loro giocheranno altre due partite".
L'Inter è più verticale. Quando vedremo la tua creatura?
"Io non sono deluso di quello che stanno facendo. La perfezione non esiste, ma vedo tanta applicazione nell'accettare altre cose che non erano abituati a fare. Questo mi rende felice e orgoglioso di questo gruppo e di quello che dovrebbe fare".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
