Nessuna novità ancora da Appiano Gentile, dove è presente Sky Sport per svelare le ultim'ore di casa Inter. La grande attesa di oggi, giornata peraltro di riposo per i ragazzi di Chivu, è rivolta tutta su Marcus Thuram. L'attaccante francese ieri sera è uscito per un fastidio muscolare dopo il delizioso tacco con il quale ha servito Bastoni e propiziato il terzo gol dei meneghini. Fastidio sul quale lo stesso Tikus ha rassicurato con tanto di sorriso sulle labbra (LEGGI QUI) ma che va approfondito per evitare ogni genere di complicazione. Secondo gli aggiornamenti resi noti dall'emittente televisiva, il francese figlio d'arte è atteso dallo staff medico nel tardo pomeriggio di oggi per valutare l'entità del problema al bicipite femorale della coscia sinistra e scongiurare ogni tipo di ansia. Previsto dunque a inizio serata il verdetto degli esami per gli eventuali tempi di recupero, anche se tutto lascia presagire in bene e non sembra trattarsi di un problema di grave entità.