Sprazzi di vero Piotr Zielinski oggi a San Siro contro lo Slavia Praga. Il centrocampista nerazzurro parla così a Inter TV dopo il 3-0 di stasera in Champions League:

“Era fondamentale vincere, abbiamo dimostrato la nostra forza. Siamo contenti di aver fatto un’ottima partita, vogliamo continuare così. Cosa posso fare in più? Davanti posso fare più gol e assist e sicuramente quest’anno arriveranno. Devo essere più cattivo, sto bene e penso di poter fare tanto in questa squadra. Sono soddisfatto, non giocavo titolare da tempo. Sono felice per la squadra perché questo è uno sport di squadra, sono sicuro e penso di poter ancora crescere tanto”.