Dopo l'esordio vincente contro l'Australia, partita in cui Mattia Mosconi si è reso protagonista guadagnando il rigore che ha poi portato alla rete del successo, l'Italia U20 è pronta ad affrontare Cuba. Match che in caso di vittoria consegnerebbe agli azzurrini la qualificazione agli ottavi con una giornata d'anticipo. In attesa della sfida di questa sera, l'attaccante azzurro di proprietà dell'Inter, club con il quale ha vinto di recente Scudetto Primavera e Supercoppa in poco tempo, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC.
"Indossare la maglia azzurra è un onore e un dovere" ha esordito Mosconi che con altrettanta schiettezza e senza giri di parole, sul gruppo azzurro di Nunziata dice: "La squadra è forte e pronta. Abbiamo iniziato bene e sono sicuro che faremo un grande Mondiale se ci mettiamo impegno e voglia di vincere, aiutandoci l’un l’altro".
Il ricordo più intenso?
"L’Europeo Under 17".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
