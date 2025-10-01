"Sapevamo che in Champions non è mai facile, lo Slavia è un avversario tosto ma siamo usciti con l'atteggiamento giusto". Parola di Piotr Zielinski, intercettato da Sport.tv dopo il 3-0 nerazzurro in Champions League: "Abbiamo fatto una grande partita e fatto vedere la nostra forza. Abbiamo vinto meritatamente davanti al nostro pubblico", sottolinea il polacco.

Come ti trovi con Chivu?

"Mi trovo benissimo, mister Chivu è davvero bravissimo e fortissimo nella parte tattica e mentale. Mi piace veramente tanto anche a livello degli allenamenti: stiamo lavorando tanto e bene, ci divertiamo tanto. Siamo contenti che è arrivata la quarta vittoria consecutiva e vogliamo di più".

Cosa si devono aspetterei tifosi per la prossima partita?

"Una vittoria, no? Siamo l'Inter, giocheremo a casa e non c'è altra strada: dobbiamo vincere, andare alla sosta con 12 punti e con la consapevolezza che siamo forti".