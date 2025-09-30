Dopo il vincente esordio di Amsterdam, Cristian Chivu punta il mirino sullo Slavia Praga. Intercettato da Sky Sport, il tecnico dell'Inter inquadra così l'imminente match di Champions League: "Sono le solite partite di Champions, dove l'avversario è di valore e ti può mettere in difficoltà. Bisogna capire i momenti e cercare di essere dominanti", dice il romeno.

Stesera Zielinski e Bisseck. Cosa ti aspetti da loro?

"Mi aspetto quello che mi aspetto da tutti, da chi entra dall'inizio. Che facciano una gara di attenzione e qualità, perché ce l'hanno e l'hanno fatto vedere".

C'è stato un segreto per riportare Calhanoglu a questi livelli?

"Mi è sempre sembrato dentro il gruppo anche in America, quando era dispiaciuto perché non ha potuto darci una mano per l'infortunio. Abbiamo parlato spesso in queste vacanze, l'ho visto motivato e carico, con voglia di far parte di questo gruppo. Siamo contenti, tutti in mezzo al campo cercano di alzare il loro livello e di dare il massimo".