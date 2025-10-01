Dopo aver visionato la documentazione ufficiale, Calcio e Finanza svela i dettagli sull'accordo tra l'Inter e Manuel Akanji, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. Il difensore svizzero ha firmato un triennale con il club nerazzurro che prevede uno stipendio lordo di 6,44 milioni di euro (circa 3,5 milioni netti) nel 2025/26, mentre nel 2026/27 e nel 2027/28 il compenso lordo sarà di 6,899 milioni di euro a stagione (circa 3,75 milioni netti): nei tre anni di accordo Akanji percepirebbe dunque 20 milioni di euro lordi e circa 10,98 milioni netti di stipendio fisso.

Nel contratto sono previsti anche dei bonus (per un massimo annuo di 1,25 milioni lordi, circa 682.680 € netti), secondo CF così divisi:

183.500 € lordi per aver giocato il 50% delle gare da almeno 30 minuti (100.000 € netti)

275.000 € lordi per aver giocato il 70% delle gare da almeno 30 minuti (150.000 € netti)

367.000 € lordi in caso di Champions League, con almeno il 50% delle gare da 45 minuti (200.000 € netti)

275.000 € lordi per la vittoria dello Scudetto (150.000 € netti)

92.000 € lordi per la vittoria della Coppa Italia (50.000 € netti)

60.000 € lordi se il giocatore sarà ancora incluso nella rosa al 15 febbraio (32.680 € netti)

Nel 2025/26, dunque, Akanji potrebbe arrivare ad uno stipendio massimo di 7,65 milioni lordi (circa 4,2 milioni netti), mentre nelle due stagioni successive potrebbe toccare gli 8,15 milioni lordi (circa 4,4 milioni netti).