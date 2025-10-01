Spazio a commenti e analisi di Inter-Slavia Praga, match di Champions League vinto dai nerazzurri per 3-0. Il focus sulla partita, sull'attuale momento di forma dei nerazzurri e sulle condizioni di Marcus Thuram in vista di Inter-Cremonese.

Sezione: Web Tv / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 11:02
Autore: Raffaele Caruso
