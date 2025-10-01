"È una vittoria importante, siamo all’inizio di questo cammino, è un Torneo duro e ogni vittoria importante. Sono contento", ha detto Denzel Dumfries a Sport.tv, autore del secondo dei tre gol inflitti ieri sera dall'Inter allo Slavia Praga nella seconda gara di League Phase di Champions League 2025/26 andata in scena a San Siro.
Cosa ti ha chiesto Chivu?
"Vuole che giochiamo più in verticale, che andiamo il più possibile sugli attaccanti… È un allenatore giovane, ma forte e siamo contenti con lui".
Adesso torna il campionato, cosa possono aspettarsi i tifosi?
"È una partita importante per noi perché dopo c’è la sosta. Quindi bisogna vincerla e siamo concentrati, giocheremo in casa e dobbiamo dimostrare di essere l’Inter in ogni gara".
Sezione: News / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 15:44
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
