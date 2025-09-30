Come sarà il nuovo San Siro? È questa la domanda che in tanti si pongono dopo il definitivo ok del Comune di Milano per la cessione dell'impianto a Inter e Milan. La Gazzetta dello Sport prova ad abbozzare le novità più significative basandosi sulle informazioni del Docfap, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, presentato dai due club a marzo 2025.
La prima certezza riguarda la forma. "Il nuovo stadio San Siro, nei piani, non sarà rettangolare come il Meazza ma avrà una forma più ovalizzata. Inoltre, spariranno le grandi travi rosse che caratterizzano l'impianto attuale e gli danno la sua forma rettangolare caratteristica", scrive la rosea. Definite anche la capienza (71.500 spettatori) e il numero di anelli, che saranno due e non tre come nell'attuale stadio. Il tetto inoltre non sarà retrattile ma fisso.
Grande importanza verrà data alle aree commerciali. "All’interno dello stadio - si legge ancora - ci saranno i classici corridoi da impianto internazionale, con ristoranti e shop. Il nuovo stadio sorgerà su un podio - come un basamento su cui poggia l'intera struttura - e l'idea è di avere museo e store dei club nella piazza davanti alla tribuna. La porzione del Meazza che resterà in piedi sarà adibita ad aree commerciali ed intrattenimento, magari con le creazione di un museo di San Siro. Nella delibera è stato fissato che il 50% dell’area non sarà cementificata e che almeno 80 mila metri quadrati di verde torneranno poi di proprietà comunale al termine dei lavori. Inoltre, nell'area ci saranno 43 mila metri quadrati di superficie lorda destinati agli uffici, 20 mila agli hotel e 15 mila ai parcheggi".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 20:50 LIVE - Inter-Slavia Praga, le squadre rientrano negli spogliatoi. Fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro
- 20:40 Champions League, l'Atalanta batte il Bruges in rimonta. Pokerissimo del Real Madrid ad Almaty
- 20:34 Marotta: "San Siro, ora inizia un percorso arduo. Bilanci top per prendere Mbappé? Sarebbe una pazzia"
- 20:21 Chivu: "Ecco cosa mi aspetto da Bisseck e Zielinski. Calhanoglu? Mi è sempre sembrato dentro il gruppo"
- 20:20 La Nord si unisce al dolore di Zanetti. Striscione fuori da San Siro: "R.I.P. Rodolfo"
- 20:06 GdS - Forma ovale, senza le grandi travi rosse e con il tetto fisso: ecco come sarà il nuovo San Siro
- 19:51 Sucic a Sky: "Contento delle mie prestazioni. L'obiettivo dell'Inter è vincere sempre, dobbiamo avere fame"
- 19:43 Sucic a ITV: "Felice se segno, ma conta la vittoria. Posso migliorare in tutto"
- 19:40 Serie C, domenica sarà Inter U23-Ospitaletto Franciacorta: dirigerà Angelillo di Nola
- 19:26 Tomasevic: "Ecco cosa mi piace fare in campo. In squadra lavoriamo tutte per gli stessi obiettivi"
- 19:12 Sky - Inter-Slavia Praga, Chivu pensa alla sorpresa Zielinski. In difesa salgono le quotazioni di Bisseck
- 18:58 Giordano: "Inter data presto per morta? Sentenziare dopo cinque giornate è assurdo"
- 18:44 Qui Cremonese - Allenamento mattutino verso l'Inter: per i grigiorossi seduta video, forza e lavoro situazionale
- 18:30 Youth League - Inter-Slavia Praga, Up&Down - Zouin e Lavelli brillano in attacco, Ballo in serata no
- 18:24 Juric dimentica le voci su Lookman: "È un giocatore di qualità, oggi è l'occasione giusta per iniziare a giocare"
- 18:10 Cagliari-Inter, Lautaro fa valere lo status. Sul podio anche Calhanoglu e Pio
- 17:55 Champions League, l'Atalanta sfida il Club Brugge e Lookman torna titolare. Conferma dall'inizio per Stankovic
- 17:40 Il Comitato Sì Meazza non si arrende. Corbani annuncia: "Faremo ricorso alla Corte di giustizia europea"
- 17:26 L'avviso di Sala: "Ricorsi per San Siro? Può essere che ci saranno, ma siamo pronti a gestirli"
- 17:12 Benfica, il dg Branco: "Con Mourinho libero la scelta non è stata difficile. È uno dei più bravi al mondo"
- 17:05 Youth League, l'Inter prima ribalta poi si fa recuperare nel finale. Lo Slavia ferma sul 2-2 i nerazzurri
- 16:58 DAZN in crescita: 5,6 i milioni di ascolti registrati dall'emittente nella 5^ giornata di Serie A
- 16:44 Giudice Sportivo, ammenda per l'Inter per il lancio di un bicchiere. Prima sanzione per Barella e Carlos Augusto
- 16:28 Dopo la vittoria sul Napoli, il Milan aggancia l'Inter nelle quote. Sempre più in alto la Roma
- 16:16 Litteri, doppio ex di Inter-Slavia Praga: "Il legame coi nerazzurri resta forte. Chivu allenatore scelta sorprendente"
- 16:02 Serena: "Il Meazza è stato per 10 anni il mio stadio. Mi auguro che il brand San Siro rimanga"
- 15:48 Napoli, Conte ribadisce: "De Bruyne ancora non mi conosce. Una volta lo concedo, due volte no"
- 15:34 Malagò: "Non vendere San Siro sarebbe stato un errore pazzesco. Il futuro è questo"
- 15:20 Essere interisti in maniera più inclusiva: Inter ed Ente Nazionale Sordi insieme per i tifosi non udenti
- 15:04 San Siro, Sala esulta dopo la cessione: "C'è soddisfazione, è stata fatta la scelta giusta. Ho cercato di evitare tensioni"
- 14:50 Kairat Almaty, Satpayev: "Real avversario scomodo ed esperto. Ma noi vogliamo vincere e se ci impegniamo..."
- 14:35 Rapporto FIFPro - Si giocano troppe partite, riposo insufficiente. Spicca un dato che riguarda Bastoni
- 14:22 Sky - Chivu ancora indeciso su chi affiancare a Lautaro. A centrocampo tornano i senatori: una sola novità
- 14:08 Galliani: "Sono legato al Meazza, ma ormai non ha più le caratteristiche per le partite UEFA"
- 13:55 Grande attesa a Roma per la partita con l'Inter: aperta la vendita libera, code virtuali di un'ora
- 13:45 Il messaggio di Javier Zanetti per il papà Rodolfo: "Mi fa male l'anima ma sarai sempre nel mio cuore"
- 13:35 Scaroni: "Daremo a Milano lo stadio più bello del mondo. L'augurio è averlo pronto nel 2030, avrà 72mila posti"
- 13:25 Mercoledì 15 ottobre l'assemblea dei soci dell'Inter. All'ordine del giorno bilancio e dimissioni di un consigliere
- 13:10 videoPranzo UEFA, ecco l'arrivo della delegazione nerazzurra
- 12:55 Ranocchia: "Soddisfatto della mia carriera. Da Moratti a Marotta, ecco cosa penso dei presidenti"
- 12:42 Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Real Madrid avversario di alto livello, ma dobbiamo credere in noi stessi"
- 12:28 Scavuzzo: "Messe le basi per il progetto San Siro. Ora tocca ai club, sin qui hanno fatto troppo poco"
- 12:14 Biffi (Pres. Assolombarda): "La vendita del Meazza apre la strada a un'infrastruttura all'avanguardia"
- 12:00 SVOLTA STORICA: via libera alla VENDITA di SAN SIRO! Oggi INTER-SLAVIA: le ULTIME. BONNY titolare?
- 11:45 Mkhitaryan: "Ruberei la tecnica di Thuram, è molto forte. Un piano B senza calcio? Avrei fatto l'avvocato"
- 11:35 L'area di San Siro a Inter e Milan, la nota dei club: "Passo storico. Il nuovo stadio sarà un'icona per Milano"
- 11:30 Barbara Berlusconi: "San Siro fatiscente, oggi una bella notizia. Felice di aver posto il problema"
- 11:15 Delibera per San Siro approvata, la vicesindaca Scavuzzo: "Sala è contento". Attesa nota dei club
- 11:02 Vendita del Meazza, il sì grazie ad alleanze tattiche. Per Inter e Milan richieste extra da parte del Consiglio
- 10:48 Doppio assist a Thuram, Calhanoglu show all'esordio in Champions: eguagliato il record di Lukaku contro lo Slavia
- 10:34 Bonolis: "Chivu cauto, Thuram e Lautaro finalmente hanno ricambi. Le finali perse? È più doloroso..."
- 10:20 CdS - Bilancio Inter: numeri record. Svolta Oaktree, ma è grazie al management se...
- 10:06 CdS - Lautaro torna in Champions: perché non riprovarci ancora?
- 09:52 CdS - Chivu con Sommer, Acerbi, Sucic e Bonny: la probabile formazione
- 09:38 Benitez: "Inter, novità apprezzabili. Resta tra le favorite per la vittoria in Champions"
- 09:24 GdS - Dimarco, proprio tu contro Inzaghi? Segnale che il ciclo era davvero finito
- 09:10 GdS - Inter, obiettivo ottavi diretti: si riparte dallo Slavia. Chivu avrà avuto ragione se...
- 08:56 Svolta nuovo stadio: il Consiglio comunale di Milano approva la vendita del Meazza a Inter e Milan
- 08:42 Capello: "Il Milan è già squadra, forse anche per l'assenza di Leao. L'Inter? A Cagliari mi pare sia tornata padrona del campo, a parte..."
- 08:28 GdS - Sucic, Bisseck e Bonny dall'inizio: la probabile formazione
- 08:14 GdS - Inter, i conti tornano: primo utile nella storia. Finora mai nessun club di Serie A...
- 08:00 Preview Inter-Sl. Praga - Chivu col turnover: Bisseck e Bonny sperano
- 01:00 Quagliarella elogia Lautaro: "Mi piace il primo controllo che fa, è completo"
- 00:40 M. Orlando: "L'Inter forse rimane la squadra più forte della A. E quando hai uno come Lautaro..."
- 00:00 Maturità: parola d'ordine del chivuismo
- 23:47 Adani: "L'Inter è la squadra che passa meglio in Serie A, eredità di Conte e Inzaghi. Cambio di sistema? Non lo vedremo"
- 23:33 Amadou Sarr dà un dispiacere al suo ex tecnico Zanchetta: suo il gol vittoria in Albinoleffe-Novara
- 23:18 Romano: "Pio Esposito, l'Inter ha chiuso la porta alle 15 richieste di prestito in estate"
- 23:04 Ventola: "Pio Esposito sarebbe stato ceduto con Inzaghi in panchina, Chivu la sua fortuna. E fa bene a predicare calma"
- 22:50 Cassano: "Spero che Esposito e Camarda possano essere il futuro del calcio italiano". Poi un consiglio a entrambi: "Siate furbi"