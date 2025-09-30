E' Marcus Thuram il primo a commentare a caldo Inter-Slavia Praga 3-0 per Sky Sport, partendo dalle sue condizioni dopo l'infortunio accusato in occasione del tris definitivo di Lautaro Martinez: "Sto bene, penso che sia una piccola cosa. Non penso sia super grave", le parole rassicuranti di Tikus

Si è vista un'Inter in crescita.
"Sì, sì, è vero. In Champions è sempre dura anche contro le squadre che la gente definisce 'semplici'. Dovevamo essere seri e fare la prestazione che abbiamo fatto stasera".

Ora avete più equilibrio.
"Sì, è vero, la cosa importante è non perdere gol perché poi riusciamo sempre a segnare. L'equilibrio lo stiamo trovando ogni settimana ad Appiano, speriamo di migliorare ancora".

Pensate ancora ad arrivare in finale di Champions?
"Penso partita dopo partita, poi vediamo. Il percorso è lunghissimo, siamo solo a settembre". 

