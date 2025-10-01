Il contratto firmato da Petar Sucic con l'Inter consentirà al centrocampista di guadagnare 2,77 milioni di euro lordi a stagione, pari a circa 1,5 milioni di euro netti. Lo riferisce Calcio e Finanza che, dopo aver consultato i documenti ufficiali, fa sapere che il croato ha incassato anche un compenso lordo di 30.000 euro dall’1 al 30 giugno 2025.

Nell'accordo del classe 2003 con il club nerazzurro sono presenti anche dei bonus (con un totale annuo di circa 1,2 milioni di euro lordi, ovvero circa 675 mila euro netti) che, stando alla tabella riassuntiva di CF, sono così divisi:

275.5 mila € lordi per 50% gare da 45’ (circa 150 mila € netti)

275.5 mila € lordi per 70% gare da 45’ (circa 150 mila € netti)

275.5 mila € lordi per vittoria in Champions (circa 150 mila € netti)

137.5 mila € lordi per la vittoria dell’Europa League (circa 75 mila € netti)

183.5 mila € lordi per lo Scudetto (circa 100 mila € netti)

55 mila € lordi per la vittoria della Coppa Italia (circa 30 mila € netti)

37 mila € lordi per la vittoria della Supercoppa italiana (circa 20 mila € netti)

Considerando il massimo dei bonus, dunque, Sucic potrebbe toccare la cifra di 4,01 milioni di euro lordi a stagione, pari a circa 2,18 milioni netti.