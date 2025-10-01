"Lei è sempre tranquillo e sereno ai microfoni, in campo invece ha tanta convinzione e garra. Ci racconti un po'". È stato incalzato così, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu a margine della vittoria ottenuta ieri sera contro lo Slavia Praga, successo valso ai nerazzurri altri 3 punti che le consegnano un momentaneo secondo posto in classifica di League Phase di Champions League.

"Io ci metto passione, poi riesco a vivere sereno e tranquillo perché loro mi fanno stare sereno e tranquillo - ha prontamente risposto l'allenatore romeno -. Lavorano bene, hanno applicazione, determinazione e attenzione nel fare le cose per bene. È una squadra di uomini per bene che mettono ogni giorno tutto quello che hanno. Quando c’è questo, un allenatore può solo che essere contento" ha concluso a Sport.tv Chivu.