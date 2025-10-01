Un Lautaro Martinez da record. Dopo la doppietta allo Slavia Praga, la Gazzetta dello Sport sottolinea un dato in particolare. "Per il capitano nerazzurro era l’esordio di stagione in Champions, visto che ad Amsterdam lo aveva bloccato la schiena dispettosa, ed è arrivato dopo la rete storica di sabato scorso: a Cagliari è entrato nella top 5 dei cannonieri nerazzurri di ogni epoca in Serie A (117 centri). Quando si parla di Europa, invece, il Toro è un uomo solo al comando, in fuga sui pedali già da un bel pezzo di salita: non esiste altro interista che abbia segnato così in tanto in questi luoghi, neanche quando il trofeo si chiamava Coppa dei Campioni", puntualizza la rosea.

Ecco l'eccezionalità: "È ormai talmente dentro alla storia del club che ieri è pure diventato il primo interista a segnare almeno un gol in sette diverse edizioni di Champions: solo Haaland, Griezmann e Mbappé hanno la stessa sana abitudine dal 2018-19. Semmai, questa nuova campagna continentale ha per lui un significato tutto nuovo, sa di rivincita visto il modo in cui è finita l’ultima, la migliore della vita numeri alla mano: la gioia di aver segnato 9 reti nell’edizione 2024-25, come capita solo ai giganti d’Europa, è evaporata nella notte maledetta di Monaco di Baviera". Ma ora si riparte.