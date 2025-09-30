Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match vinto oggi contro lo Slavia Praga: “Siamo una squadra che è consapevole di quello che rappresenta la Champions, ha una certa maturità ed esperienza. È una competizione importante, oggi l’Inter ha trattato la gara come tale e l’ha portata a casa. Sono felice per l’equilibrio che ho trovato, poi si può sempre migliorare. I ragazzi si sono sempre messi a disposizione per rifare una stagione importante. Siamo ancora a settembre ed è presto per dare giudizi, a vederli come lavorano, il loro atteggiamento, a me fa piacere”.

Questa Inter dove può arrivare?

“Per ora pensiamo a Inter-Cremonese che è importante, poi arriverà la sosta. Ci sono tanti impegni, ma ora pensiamo alla gara più importante che è quella contro la Cremonese”.