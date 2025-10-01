Una grandissima prestazione conclusa con l'ansia per un "crampo" accusato alla coscia sinistra proprio nell'ultima fatica, quella che ha innescato il terzo gol che ha sigillato la partita con lo Slavia Praga.
Ansia in casa Inter per Marcus Thuram, uscito claudicante nel secondo tempo di ieri sera dopo l'ennesimo scatto per tagliare a fette la difesa avversaria. "Chivu l’ha richiamato in panchina al minuto 67, lui s’è seduto toccandosi la coscia sinistra e ha detto allo staff di aver sentito un crampo. Probabile una contrattura al bicipite femorale".
A fine partite, il francese ha rassicurato sulle sue condizioni: "Sto bene, penso sia una piccola cosa. Non super grave", prima di scherzare in zona mista all'uscita dallo stadio, inscenando una passerella per dimostrare di stare bene. Gli esami ai quali verrà sottoposto oggi chiariranno meglio la situazione. "Ma è chiaro che un eventuale stop della punta francese non sarebbe una buona notizia per l’Inter. Soprattutto dopo una gara come quella contro lo Slavia, dove ha confezionato l’assist per il gol di Dumfries e avviato l’azione del 3-0", spiega la rosea.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
