C'è anche Denzel Dumfries tra i protagonisti di Inter-Slavia Praga intercettati da Sky Sport dopo il secco 3-0 dei nerazzurri: "Sono concentrato per fare gol, per aiutare i miei compagni a vincere le partite. Bella azione di Thuram, sono contento di aver segnato", il breve commento dell'olandese sul suo gol del raddoppio. 

Sezione: News / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 00:17
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
