La Curva Nord dell'Inter abbraccia Javier Zanetti in questo momento di grande dolore per la perdita del padre Rodolfo, venuto a mancare nella giornata di ieri. La frangia più calda del tifo nerazzurro non ha voluto far mancare la sua vicinanza, mandando un messaggio al vice presidente interista e storico capitano del Biscione: "R.I.P. Rodolfo", si legge in uno striscione esposto fuori da San Siro a poche ore dalla sfida contro lo Slavia Praga.
Sezione: News / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 20:20
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie
