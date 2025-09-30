La Curva Nord dell'Inter abbraccia Javier Zanetti in questo momento di grande dolore per la perdita del padre Rodolfo, venuto a mancare nella giornata di ieri. La frangia più calda del tifo nerazzurro non ha voluto far mancare la sua vicinanza, mandando un messaggio al vice presidente interista e storico capitano del Biscione: "R.I.P. Rodolfo", si legge in uno striscione esposto fuori da San Siro a poche ore dalla sfida contro lo Slavia Praga. 

Mar 30 settembre 2025 alle 20:20
Stefano Bertocchi
