Dopo il passaggio in Consiglio comunale della delibera sulla vendita di San Siro a Inter e Milan, la prima conseguenza di quanto avvenuto potrebbe essere la conferma di Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, come assessore all'Urbanistica, dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi.

Scavuzzo ha gestito tutta la questione nelle settimane recenti riuscendo a portare a casa un successo importante come il passaggio della delibera, grazie anche all'astensione dei consiglieri di Forza Italia e nonostante il "no" dei Verdi e di alcuni altri esponenti della maggioranza.