Vasil Kusej, attaccante dello Slavia Praga, ammette a Nova Sport la superiorità dei nerazzurri dopo la sfida di Champions League. "L'Inter ha confermato la sua qualità stasera. Avevamo dei compiti da svolgere, volevamo giocare in contropiede e portare palla velocemente alle spalle della difesa, ma non siamo riusciti a mantenere il possesso. Volevamo essere più pericolosi in attacco, ma non ci siamo riusciti".

"È stata come una lezione universitaria da parte dell'Inter - dice ancora Kusej - Ci hanno mostrato dove dobbiamo migliorare il nostro gioco. Per noi era un livello diverso".