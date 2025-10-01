Tomáš Vlcek, difensore dello Slavia Praga, consegna a Nova Sport le proprie impressioni sulla gara. "Il sogno di ogni ragazzo quando inizia a giocare a calcio è disputare la Champions League. Sono emozionato che sia successo, ma abbiamo perso 3-0. L'Inter ci ha dimostrato la sua straordinaria qualità e il motivo per cui ha raggiunto la finale la scorsa stagione".

"Lautaro Martínez e Marcus Thuram sono attaccanti di livello mondiale - prosegue -, hanno bisogno solo di una frazione di secondo per reagire e contro di loro c'è bisogno della stessa reattività. Giocano con una velocità incredibile e sono forti. È davvero difficile difendere contro di loro"..