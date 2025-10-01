Quattordici vittorie in diciassette partite giocate davanti ai propri tifosi. E' lo score più recente dell'Inter al Meazza nelle partite europee, sottolineato da Tuttosport. Per trovare una sconfitta bisogna andare al 7 settembre 2022, 0-2 contro il Bayern Monaco.

La vittoria contro lo Slavia Praga non è banale, anche perché l'ultima volta contro lo stesso avversario, nel 2019, era finita 1-1. L'errore di Stanek che ha regalato la rete a Lautaro Martinez ha aiutato l'Inter che ha poi trovato subito il raddoppio e nella ripresa il tris.

Per la prima volta in stagione Chivu ha fatto ampio turnover. Sette giocatori diversi rispetto a Cagliari. Chiara l'intenzione di tenere un po' tutti sulla corda.