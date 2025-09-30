Proprio nel finale Marko Pasalic regala all'Atalanta la prima vittoria in questa Champions League e una piccola rivincita sul Bruges di Aleksandar Stankovic. I bergamaschi si ipongono 2-1 in rimonta, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio grazie alla rete di Christos Tzolis. Nel secondo tempo un rigore di Lazar Samardzic e il gol del croato regalano una gioia a Ivan Juric.

Nell'altro anticipo delle 18.45 facile come prevedibile vittoria del Real Madrid ad Almaty contro il Kairat. Nel 5-0 finale spicca la tripletta di Kilyan Mbappé (primo centro dal dischetto), col poker a firma di Eduardo Camavinga e il pokerissimo a cura di Brahim Diaz. Con questo successo le Merengues salgono a 6 punti in classifica.

Sezione: News / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 20:40
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
