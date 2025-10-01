I ricavi minimi dell'Inter nella Champions League 2025/26 salgono ancora grazie ai risultati sportivi e alle due vittorie arrivate nelle prime due giornate della League Phase contro Ajax e Slavia Praga. Ogni successo ha portato 2,1 milioni di euro in cassa, aumentando così la cifra totale ad almeno 55 milioni di euro.

Oltre ai ricavi per la partecipazione, la quota europea e non europea e la posizione in classifica, infatti, gli introiti per i club saranno strettamente legati anche ai bonus per i risultati, con le vittorie che valgono 2,1 milioni di euro e i pareggi 700 mila euro. Di seguito i vari compensi minimi che riceverà l’Inter per la partecipazione alla Champions League 2025/26 secondo le stime di Calcio e Finanza:

Partecipazione: 18,62 milioni di euro

Quota europea: 23,37 milioni

Quota non europea: 8,65 milioni

Posizione minima classifica: 0,275 milioni

Risultati: 4,2 milioni

TOTALE: 55,115 milioni