Dopo il "sì" alla demolizione del Meazza e alla conseguente nascita del nuovo stadio, la Gazzetta dello Sport cerca di chiarire alcuni aspetti che riguardano appunto la costruzione del "nuovo San Siro".
Quali saranno i prossimi passi?
La vendita a Inter e Milan dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre, data entro cui si dovrà arrivare al rogito. L’idea è di farlo entro fine ottobre. I prossimi 30-40 giorni, insomma, serviranno per avere il via libera delle banche e completare le pratiche. Il 10 novembre scatterà infatti il “famoso” vincolo sul secondo anello deciso dalla Soprintendenza e, se il Meazza sarà ancora di proprietà pubblica, non potrà più essere abbattuto. Appena dopo, avrà inizio la progettazione, affidata a studi di altissimo livello come Manica e “Foster + Partners”: per Scaroni, il progetto richiederà «fra i sei e gli otto mesi».
Quando inizieranno i lavori?
I lavori per il nuovo stadio, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Meazza, nei piani rossonerazzurri inizieranno nella prima metà del 2027. Tra gli interventi necessari, lo spostamento del tunnel Patroclo, costruito alle spalle di San Siro. Scaroni ha detto che i club si attendono di terminare i lavori verso la fine del 2030 ma una chiusura per il 2031 sarebbe già giudicata soddisfacente. Fino a quel momento, Inter e Milan giocheranno all’attuale Meazza. Per qualche mese, insomma, Milano avrebbe due stadi, uno antico e uno moderno, a guardarsi faccia a faccia notte e giorno. Il passato e il futuro sullo stesso piazzale. L’obiettivo è, in ogni caso, arrivare in tempo per l’Europeo 2032, che Milano vorrebbe ospitare con un nuovo impianto.
Il mitico San Siro sarà demolito?
Il Meazza, arrivato a 99 anni di vita, andrà smantellato, quindi in gran parte demolito, con una ragionevole rapidità. Diciamo nei primi 12 mesi dal completamento del nuovo stadio. L’idea è che nel 2031 Milan e Inter si trasferiscano nella nuova casa. A quel punto, potrebbe iniziare la demolizione. Come funzionerà? «La demolizione si effettua con macchine meccaniche», ha spiegato in passato alla Gazzetta Roberto Spagnolo, coordinatore unico del progetto di costruzione del nuovo stadio dell’Atalanta. «In una prima fase, si eliminano gli elementi estranei al calcestruzzo, come vetri, barriere, parapetti, porte. Poi con pinze mastodontiche si abbatte la struttura. Alla fine, si rende sottile il calcestruzzo e lo si separa dal ferro di costruzione». La demolizione comincerebbe dal tetto e procederebbe a scendere, dal terzo anello al primo.
Che cosa resterebbe del Meazza?
Dello stadio attuale, secondo il piano di Inter e Milan, rimarrebbe soltanto l’angolo Sud-Est, con una torre, parte della tribuna arancio e parte della Curva Sud. Non più del 10% della attuale struttura. Quella zona verrebbe adibita a uffici e aree commerciali, con diverse ipotesi ancora allo studio. Potrebbe ad esempio essere ricavato lo spazio per un museo di San Siro, in cui raccogliere immagini e testimonianze di 100 (e più) anni di storia. Nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali presentato dai club, il mitico San Siro è disegnato come un piccolo edificio, molto verde, che quasi scompare al cospetto del nuovo stadio. Fa quasi tenerezza.
Autore: Alessandro Cavasinni
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 14:06 Mosconi: "Indossare la maglia dell'Italia è un onore e un dovere. Faremo un gran Mondiale"
- 13:52 Riva, Ass. Sport di Milano: "San Siro ci riempie il cuore, ma Inter e Milan meritano un impianto d'eccellenza"
- 13:38 videoThuram, in mixed come in campo: con la filosofia del sorriso. Che leggerezza non è superficialità
- 13:24 Angolo Tattico - Acerbi si prende lo spazio lasciato libero, Thuram disegna calcio: le chiavi di Inter-Slavia Praga
- 13:10 CF - Sucic, all'Inter uno stipendio di 1,5 mln a stagione. Nell'accordo anche diversi bonus
- 12:56 CF - Quanto guadagna Akanji all'Inter? Le cifre ufficiali tra contratto, ingaggio e bonus
- 12:42 Il Podcast di FcIN - L'analisi di Inter-Slavia Praga: vittoria netta ma ora va risolta la questione Curva Nord
- 12:28 Slavia Praga, Stanek: "Ecco cosa è successo nel primo tempo, meglio la ripresa"
- 12:14 Corsera - San Siro, prime conseguenze dopo il sì: Scavuzzo può restare all'Urbanistica
- 12:00 CdS - Inter, un filotto che va oltre ai risultati: ormai è chiara l'identità di squadra
- 11:45 Slavia Praga, Kusej: "Contro l'Inter come una lezione universitaria. Livello diverso dal nostro"
- 11:30 GdS - Nuovo San Siro, tutto ciò che c'è da sapere: i prossimi passi, l'inizio dei lavori, i "resti" del vecchio stadio
- 11:16 GdS - Lautaro da record: a segno con l'Inter per sette Champions di fila
- 11:02 In CHAMPIONS solo CONFERME, la strada è TRACCIATA: giocatori RIGENERATI. THURAM da valutare
- 10:48 Scaroni: "San Siro? Finito solo il primo tempo. Nessuna speculazione: non venderemo a breve termine"
- 10:34 Slavia Praga, Vlcek: "La Champions è un sogno, ma l'Inter ci ha fatto capire una cosa"
- 10:20 Koné: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma la trattativa non dipendeva da me. Sommer e Thuram mi hanno detto che..."
- 10:06 Curva Nord, striscione fuori dal Meazza: "Luci a San Siro non le spegneremo mai"
- 09:52 TS - Lautaro, i record europei si avvicinano. E anche tra gli all-time ci sono due posizioni nel mirino
- 09:38 TS - Inter-Slavia Praga, volano i 7 e niente insufficienze. Quattro titolari si fermano al 6
- 09:24 TS - Fort San Siro, 14 vittorie nelle ultime 17 in casa. E Chivu, per la prima volta...
- 09:10 Pagelle CdS - Lautaro 8, stupisce Zielinski. Non ci sono bocciature
- 08:56 Moviola GdS - Poco lavoro per Kavanagh: cartellini tutti giusti
- 08:42 GdS - Ansia Inter: Thuram rassicura tutti, ma la coscia sinistra preoccupa. Oggi gli esami chiariranno meglio la situazione
- 08:28 Pagelle GdS - Lautaro al top, Calhanoglu è tornato. Un solo bocciato
- 08:14 GdS - Inter, in Champions tutto bellissimo. Ma solo per il momento. Rispetto a Inzaghi...
- 08:00 L'Inter di Chivu si svela alla prima di Champions a San Siro: squadra che vince si cambia. Ma Lautaro è insostituibile
- 00:20 videoInter-Slavia Praga 3-0, Tramontana: "Partita dominata, grande prova di squadra. Calha incontenibile"
- 00:17 Dumfries a Sky: "Bella azione di Thuram, sono contento di aver segnato"
- 00:08 Bisseck, ritorno dal 1' in grande spolvero: "Bella vittoria di squadra, trust the process"
- 00:01 Dumfries a ITV: "Ogni partita è importante, bisogna vincere. Felice per aver segnato, grazie a Thuram"
- 00:00 Il concetto di Inter 'dominante' è sempre più chiaro
- 23:58 videoZielinski in mixed: "Stiamo lavorando bene, Lautaro fondamentale. Disponibile a giocare da regista se serve"
- 23:55 Zielinski a ITV: "Posso fare più gol e assist, sicuramente quest'anno arriveranno"
- 23:55 Inter-Slavia Praga, la moviola - Kavanagh arbitra all'inglese e fischia poco. Un episodio lascia qualche dubbio
- 23:52 Bonny a ITV: "Un sogno giocare questa competizione, poi a San Siro con l'Inter..."
- 23:50 Mourinho: "Chelsea-Inter fu un passo gigantesco verso la Champions. Juve? A Torino non sarò accolto come a Londra"
- 23:48 Chivu in conferenza: "Tre gol non sono pochi, felice per non averne presi. Frattesi aveva problemi allo stomaco"
- 23:43 videoCalhanoglu esce zoppicante da San Siro: "Sto bene, solo una botta". Poi lo sfottò a Zielinski
- 23:38 Slavia Praga, Trpisovsky in conferenza: "Inter superiore, noi non abbiamo dato fastidio. Stanek? Gli errori capitano"
- 23:36 Thuram a ITV: "Mi sento bene. L'assist o il tacco per Bastoni? Difficile, ma dico il secondo"
- 23:32 Bonny a Sky: "Siamo l'Inter, come ogni anno giochiamo per arrivare in fondo a tutte le competizioni"
- 23:30 Chivu a Sky: "Ecco perché i cambi, nei giudizi serve equilibrio. Thuram? Dice che è un crampo, domani accertamenti"
- 23:28 Chivu a ITV: "Competizione importante, l'Inter l'ha trattata come tale. Testa alla Cremonese"
- 23:24 Zielinski a Sky: "Vogliamo vincere qualcosa. Abbiamo le qualità per arrivare in fondo in tutte le competizioni"
- 23:16 Thuram a Sky: "Infortunio? Penso sia una piccola cosa. Stasera gara seria, in Champions percorso lunghissimo"
- 23:14 Champions League, i risultati della serata: Atletico a valanga, Mourinho sconfitto da Maresca. Ko per il Liverpool
- 23:00 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-SLAVIA PRAGA: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:59 Inter-Slavia Praga, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Slavia Praga, le pagelle - Acerbi da trequartista, Lautaro in estrema sintesi. Zielinski d'altri tempi
- 22:54 Inter, di tutto di più. I nerazzurri fanno ciò che vogliono con lo Slavia Praga, finisce 3-0 una gara senza storia
- 22:53 Inter-Slavia Praga, Fischio Finale - È ancora festa nella San Siro europea. Slavia battuto 3-0: Chivu fa due su due
- 22:08 Inter-Slavia Praga, oltre 60 mila presenze al Meazza
- 20:40 Champions League, l'Atalanta batte il Bruges in rimonta. Pokerissimo del Real Madrid ad Almaty
- 20:34 Marotta: "San Siro, ora inizia un percorso arduo. Bilanci top per prendere Mbappé? Sarebbe una pazzia"
- 20:21 Chivu: "Ecco cosa mi aspetto da Bisseck e Zielinski. Calhanoglu? Mi è sempre sembrato dentro il gruppo"
- 20:20 La Nord si unisce al dolore di Zanetti. Striscione fuori da San Siro: "R.I.P. Rodolfo"
- 20:06 GdS - Forma ovale, senza le grandi travi rosse e con il tetto fisso: ecco come sarà il nuovo San Siro
- 19:51 Sucic a Sky: "Contento delle mie prestazioni. L'obiettivo dell'Inter è vincere sempre, dobbiamo avere fame"
- 19:43 Sucic a ITV: "Felice se segno, ma conta la vittoria. Posso migliorare in tutto"
- 19:40 Serie C, domenica sarà Inter U23-Ospitaletto Franciacorta: dirigerà Angelillo di Nola
- 19:26 Tomasevic: "Ecco cosa mi piace fare in campo. In squadra lavoriamo tutte per gli stessi obiettivi"
- 19:12 Sky - Inter-Slavia Praga, Chivu pensa alla sorpresa Zielinski. In difesa salgono le quotazioni di Bisseck
- 18:58 Giordano: "Inter data presto per morta? Sentenziare dopo cinque giornate è assurdo"
- 18:44 Qui Cremonese - Allenamento mattutino verso l'Inter: per i grigiorossi seduta video, forza e lavoro situazionale
- 18:30 Youth League - Inter-Slavia Praga, Up&Down - Zouin e Lavelli brillano in attacco, Ballo in serata no
- 18:24 Juric dimentica le voci su Lookman: "È un giocatore di qualità, oggi è l'occasione giusta per iniziare a giocare"
- 18:10 Cagliari-Inter, Lautaro fa valere lo status. Sul podio anche Calhanoglu e Pio
- 17:55 Champions League, l'Atalanta sfida il Club Brugge e Lookman torna titolare. Conferma dall'inizio per Stankovic
- 17:40 Il Comitato Sì Meazza non si arrende. Corbani annuncia: "Faremo ricorso alla Corte di giustizia europea"