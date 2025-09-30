Per la prima partita in casa di Champions League il popolo nerazzurro ha risposto presente, nonostante l'avversario non fosse tra quelli di cartello. Come comunicato dalla società, sono 62.317 gli spettatori presenti, di cui 2.752 nel settore ospiti.

Data: Mar 30 settembre 2025 alle 22:08
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
