"Vicino all’Inter in estate? Se un club come l’Inter si interessa a me, per me è positivo. Ne parlai con Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo. Ma ho aggiunto: “Finché indosso questa maglia, lo faccio al 100”. Così Manu Koné racconta al Corriere della Sera la trattativa dell'estate con i nerazzurri.

"Qualche telefonata con Sommer e Thuram? Ci abbiamo scherzato su. Mi hanno detto di fare la scelta migliore, ma non dipendeva da me. Io stavo molto bene alla Roma, non è che volessi a tutti i costi andarmene", risponde Koné che in passato ha giocato coi due nerazzurri in Germania.

Nel 2021 Koné rischiò invece di andare al Milan. "Parlai con il Milan, è vero. Mi chiamò Massara, ma per la mia crescita è stato giusto andare al Borussia. Poi qui alla Roma ho ritrovato lo stesso Massara: il cerchio si è chiuso comunque, no?".