Rey Manaj lascia l’Europa e approda allo Sharjah FC, club degli Emirati Arabi Uniti. Dopo una stagione positiva in Turchia con il Sivasspor, l’attaccante albanese classe 1997 è pronto per una nuova sfida in Medio Oriente.

Manaj ha vissuto una carriera itinerante, che lo ha visto vestire numerose maglie in Italia, Spagna, Inghilterra e Turchia. Cresciuto nei settori giovanili di Piacenza, Cremonese e Sampdoria, ha esordito tra i professionisti con l’Inter, per poi proseguire il suo percorso in club come Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcellona B, Spezia e Watford, prima dell’esperienza turca.