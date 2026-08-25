Nuovo attaccante per l'Inter U23: si tratta di Tommaso Fumagalli. Poco fa il club ha comunicato sul proprio sito l'ufficialità del trasferimento di cui si era parlato questa mattina. Classe 2000, ha vestito la maglia del Como e arriva proprio dai lariani, nonostante nella scorsa stagione fosse in prestito alla Reggiana. Nella rosa nerazzurra prende il posto di La Gumina come attaccante "fuori quota".

Il comunicato del club

Questo il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Tommaso Fumagalli dal Como. L'attaccante classe 2000 si trasferisce all'Inter U23 a titolo definitivo.

Nato a Bellinzago Lombardo il 20 febbraio 2000, Fumagalli muove i primi passi nel mondo del calcio con i pulcini dell'Inter: nel 2018 entra nelle giovanili della Giana Erminio, con cui esordisce tra i professionisti nel gennaio 2019 in una partita di Coppa Italia Serie C. Dopo un'esperienza al Caravaggio torna alla Giana Erminio, con cui vince il campionato di Serie D: le sue prestazioni gli valgono la chiamata del Como, con cui conquista la promozione in Serie A nella stagione 2023/24. Da quel momento, Fumagalli vive diverse esperienze in prestito con Cosenza, Virtus Entella e Reggiana, con cui colleziona un totale di 61 presenze e 5 gol in Serie B".