Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria roboante a spese del Napoli, l'esterno del Torino Valentino Lazaro torna sull'episodio dell'incredibile fallo subito da Pasquale Mazzocchi che è costato al giocatore partenopeo un'espulsione appena quattro minuti dopo il suo ingresso in campo nella sua prima uscita con la nuova maglia: "Sapevo da subito che sarebbe stato cartellino rosso. Non dovrebbero esserci certe cose, fortunatamente io sto bene. Ricordo esattamente un anno fa che mi sono fatto male all'altro ginocchio con la Salernitana. Non voglio parlare di lui, sono solo contento per la vittoria".