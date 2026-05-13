La finale di Coppa Italia andrà in scena stasera all'Olimpico di Roma con protagoniste Inter e Lazio, le due squadre che, appena sabato scorso, si sono affrontate su questo stesso terreno di gioco per la 36^ di Serie A (3-0 nerazzurro senza repliche il finale). L'ultimo atto della coppa domestica vede quindi di fronte i neo campioni d'Italia e i biancocelesti che provano a salvare la stagione.

QUI LAZIO – I capitolini arrivano all'impegno dopo il ko proprio con i rivali odierni giunto dopo un periodo molto positivo. Sarri recupera Zaccagni e lo piazza nel tridente con Noslin e Isaksen. A centrocampo, rispetto a sabato scorso, riecco Patric e Taylor. In difesa, invece, si rivede Tavares a sinistra. Conferma tra i pali per il giovane Motta.

QUI INTER – Chivu sorride: dopo lo spavento dopo l'allenamento di lunedì, Thuram sta bene e sarà regolarmente in campo assieme a Lautaro per ricostituire la Thu-La, tandem quest'anno davvero poco impiegato a causa di infortuni e non solo. Rispetto al match di campionato, tornano titolari i vari Akanji, Dumfries, Dimarco e Zielinski. Sucic in vantaggio su Mkhitaryan per completare la linea mediana assieme a Barella.

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PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Patric, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Panchina: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Belahyane, Przyborek, Dele-Bashiru, Cancellieri, Maldini, Pedro, Dia, Ratkov.

Allenatore: Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Furlanetto, Provedel.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Cocchi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Mosconi.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calhanoglu.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Alassio e Baccini.

Quarto ufficiale: Zufferli.

Var: Mazzoleni.

Avar: Di Paolo e Preti.

