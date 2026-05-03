In questo primo anno alla Stella Rossa, dove è arrivato dopo la fine della sua esperienza all'Inter, Marko Arnautovic ha segnato otto gol in tutte le competizioni, cinque dei quali nella Superliga serba. Mancano ancora quattro partite alla fine di questa stagione, nelle quali l'attaccante ex nerazzurro cercherà sicuramente di migliorare le sue prestazioni e ritrovare la forma migliore in vista dei Mondiali che lo vedranno protagonista con la maglia della Nazionale austriaca. Nel mirino di Arna c'è il raggiungimento della doppia cifra, traguardo importante non solo a livello statistico ma anche perché rappresenta un obiettivo fissato insieme al suo allenatore, Dejan Stankovic.

È stato lo stesso Deki, che di Arnautovic è stato compagno di squadra nella sua prima esperienza all'Inter nella stagione 2009-2010, a rivelarle che genere di patto ha siglato con il suo giocatore una volta che è arrivato alal guida della Zvezda: "Ho detto ad Arnautovic che se non avesse raggiunto la doppia cifra di gol, avremmo potuto entrambi fare le valigie e non farci più vedere alla Stella Rossa. Era una nostra battuta, un accordo tra noi. Mare ha intrapreso la sua strada alla Stella Rossa. Sono soddisfatto di tutti, non solo di Arnautovic. Molti giocatori sono migliorati, ha dichiarato Dejan Stanković in un'intervista a Sportski Zurnal.