Il Villarreal si è assicurato la qualificazione alla Champions League sabato scorso grazie ad una netta vittoria per 5-1 nel derby della Comunità Valenciana contro il Levante allo stadio La Cerámica. Il Submarino Amarillo giocherà nella massima competizione europea per la seconda stagione consecutiva, un traguardo mai raggiunto prima dal Villarreal nei suoi 104 anni di storia. Questa sarà la sua sesta partecipazione complessiva alla Champions League. Georges Mikautadze ha aperto le marcature poco prima dell'intervallo. Carlos Espí ha pareggiato per gli ospiti, ma la risposta del Villarreal è stata immediata. Alberto Moleiro e lo stesso Mikautadze hanno siglato il 3-1, mettendo la partita saldamente nelle mani del Villarreal.

Nei minuti finali, partecipa alla festa anche Tajon Buchanan: l'esterno canadese, arrivato dall'Inter, ha siglato infatti la rete del 4-1 con una gran rete dalla distanza su lancio di Nicolas Pépé, lo stesso che poi si metterà in proprio per mettere l'ultimo chiodo al match con la rete del definitivo 5-1.