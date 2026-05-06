L'Arsenal ha superato l'Atletico Madrid e ha conquistato la finale di Champions League, al termine di una prestazione che non ha convinto del tutto Wesley Sneijder, specie nel primo tempo. L'ex giocatore dell'Inter, opinionista di Ziggo Sport, ha criticato aspramente le prestazioni di entrambe le squadre. "Dopo 35 minuti ho detto: la UEFA deve intervenire. Deve chiamare Londra: partita annullata, entrambe le squadre fuori dal campo, e domani la finale si giocherà tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Comunque, sapevo che sarebbe successo. L'Atlético si è chiuso in difesa e ha perso palla, e l'Arsenal ha avuto molto controllo del gioco", ha detto Sneijder.

Che poi ha smussato i toni e ha espresso la propria felicità per la qualificazione dei Gunners, esaltando in particolare il tecnico Mikel Arteta: "Non mi stancherò mai di ripeterlo, gente. Ma Arteta si merita davvero una statua. È davvero impressionante arrivare in finale con questa squadra e lasciarsi alle spalle tutte le altre squadre di livello mondiale. Penso che sia un risultato straordinario. Semplicemente all'Arsenal non hanno giocatori di alto livello, eppure lui costringe l'Atlético a indietreggiare con quel gol, ed è impressionante. Sono contento che la palla sia finita in rete e sono contento del gol".