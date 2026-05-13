Uscendo dalla sede della FIGC dove oggi si è svolto il Consiglio Federale, Beppe Marotta, presidente dell’Inter, non ha voluto commentare le dichiaraziono Giancarlo Abete, che ha polemizzato sul fatto che la Serie A abbia scelto Giovanni Malagò come candidato della FIGC, prima di entrare nel merito dei programmi: “Giusto non parlare”, ha replicato il numero uno nerazzurro. Abete aveva dichiarato in precedenza: "Il vero rischio del mondo del calcio, al di là della qualità delle persone, perché non serve che io dica di che qualità sia Malagò, è individuare le persone ma non i programmi condivisi.

La partita di questa sera?
“Ci siamo”.

Sezione: Focus / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 14:15 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.